"Предприятия общепита смогут работать после 23:00. Однако проведение зрелищно-развлекательных мероприятий после этого времени и до 6 утра под запретом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что увеличивается загрузка спортивных сооружений: теперь спортивные клубы смогут заполнять трибуны на 50% от вместимости стадиона.

"Центры занятости населения смогут работать в очном режиме по предварительной записи. Соответствующие изменения закреплены постановлением правительства области", — подчеркивается в пресс-релизе.

Власти региона также приняли решение продлить до 3 марта режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

В Ярославской области выявлено 29 146 случаев заражения коронавирусом.