"По данным управления ФНС по Крыму, прямые налоговые поступления от туристической сферы составили 3,842 млрд рублей, что на 2,5% больше поступлений в 2019 году. В этом смысле (роста налоговых поступлений — ИФ) Крым — единственный регион в РФ", — сказал Волченко на заседании республиканского правительства во вторник.

Со ссылкой на данные Росстата министр уточнил, что Крым также стал единственным субъектом РФ, который показал рост по доходам туристической сферы по итогам 2020 года. Он также напомнил, что туризм вместе со смежными отраслями дает 25-30% поступлений в республиканский бюджет.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.