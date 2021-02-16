Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), во вторник состоялась опытная поездка электропоезда для определения минимального времени движения по этому маршруту.

Электропоезд преодолел расстояние от Орска до Оренбурга за 4 часа 15 минут. Отмечается, что сейчас время в пути на пригородных поездах по этому маршруту составляет 6 часов 40 минут.

Совокупная численность жителей в населенных пунктах этого маршрута — более 900 тыс. человек, то есть почти половина (49,5%) от общей численности населения Оренбургской области. В 2020 году пассажиропоток на участке Оренбург — Орск составил 790 тыс. человек, в 2019 году — 964 тыс. человек.

Электропоезд состоит из 5 вагонов, они адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Как отмечается в пресс-релизе правительства Оренбургской области, цена билета на "Ласточку" будет "соотносимой со стоимостью поездки на микроавтобусе по тому же маршруту".