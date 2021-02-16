Операционная выручка Southwest в январе сократилась на 66% в годовом выражении, что соответствует нижней границе прогноза, который предполагал падение показателя на 65-70%, говорится в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания подтвердила свой прогноз на февраль, согласно которому операционная выручка будет на 65-70% ниже по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. В марте Southwest ожидает снижения показателя на 20-30% в годовом выражении

Загруженность рейсов в прошлом месяце составила 53% при прогнозе в 50-53%. Прогноз на текущий месяц повышен до 60-65% с 50-55%. В марте показатель, как ожидается, составит 60-70%.

При этом авиакомпания по-прежнему прогнозирует, что ее провозные емкости в первом квартале 2021 года будут на 35% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Хотя Southwest продолжает испытывать "значительное негативное влияние" в связи с пандемией COVID-19 на динамику показателей в годовом выражении, она отмечает улучшение пассажирского спроса на туристические поездки и объема бронирований в феврале по сравнению с предыдущими оценками.

Спрос на деловые поездки остается на низком уровне, говорится в сообщении.