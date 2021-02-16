"По прогнозам, снегопад продолжится и даже сегодня вечером ожидается усиление осадков. Сегодня курорт остается закрытым, вероятнее всего и завтра тоже", — сказал сотрудник администрации курорта.

По его словам, во вторник сотрудники Эльбрусского военизированного противолавинного отряда провели обработка северного склона горы Чегет, спустив лавины принудительно.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасная ситуация в горах КБР сохранится до конца дня 17 февраля.