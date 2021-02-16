"Пока у нас планов конкретных нет по лоукостеру, обсуждаем еще, это будет зависеть от готовности государства предоставить абсолютно конкурентную площадку", — сказал Греф на пресс-конференции во вторник.

"Если не будет никаких ограничений, связанных с типом приобретаемых самолетов, получаемых слотов, то коммерчески этот проект может быть привлекателен. Если будут ограничения, то не видим никакой коммерческой привлекательности. Мы находимся в процессе диалога", — отметил он.

О готовности Сбербанка участвовать в проекте создания лоукостера ранее говорил глава Минтранса Виталий Савельев. Речь идет об авиакомпании для полетов в центральной части РФ, уточнял он, Сбербанк может стать одним из ее крупнейших инвесторов.

В 2018 году источники газеты "Ведомости" сообщали о поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок. Глава ВТБ Андрей Костин подтверждал существование проекта: инвестиции в него могут превысить $1 млрд, говорил он. При этом первый зампред Сбербанка Лев Хасис заявлял, что банк не собирается становиться акционером новой авиакомпании — его участие будет сводиться "к консультационной помощи и помощи парком воздушных судов на условиях лизинга". Ни ВТБ, ни Сбербанк в итоге не стали инвесторами новых авиакомпаний.

Сейчас, как это принято считать, в РФ работает один авиалоукостер — входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".