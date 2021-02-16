По его данным, в 2019 году в городе побывало более 25 млн туристов, из них 19,3 млн российских и 5,8 млн – иностранных. В 2020 году общий турпоток составил 13,6 млн, в том числе внутренний – 12,8 млн, а иностранный – всего 800 тыс.

"В городе практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 года – житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один, либо с семьей и друзьями. Многие брали с собой детей – почти 3 млн маленьких россиян побывали в прошлом году в столице", — сообщил мэр.

Он рассказал, что туристы в среднем проводили в Москве 5-6 дней, проживая у друзей и знакомых, либо на съемной квартире. Около 30% выбирали отели и хостелы, чаще всего 3-4*. По словам Собянина, в прошлые годы это распределение было примерно таким же.

Поскольку музеи были закрыты, а мероприятия не проводились, чаще всего туристы приезжали на шопинг.

"Поход по московским магазинам стал самым популярным времяпровождением туристов 2020 года. И конечно, просто прогулки по улицам и паркам, кафе и рестораны – тоже привлекали гостей", — написал мэр.