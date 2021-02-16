"Оперативным штабом принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 16 марта", — сообщили в оперштабе журналистам во вторник.

Решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения".

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до конца сегодняшнего дня включительно.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма, но заболевший уже здоров.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и изучает этот вариант вируса.

Также Роспотребнадзор разработал тест, позволяющий выявлять данный штамм у заболевших. Кроме того, во вторник было заявлено об эффективности российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении британского варианта коронавируса.