Он напомнил, что в доковидном 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов.

"В 2020 г. мы вполне могли побить этот рекорд. В первом квартале в городе успели побывать 5,5 млн гостей – на 12% больше, чем в январе-марте 2019 г. Но уже в апреле туристический поток стремительно упал. Летний спад заболеваемости немного оживил отрасль. По итогам 2020 г. в городе побывали 13,6 млн туристов – на 46% меньше, чем в 2019 г. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%", — сообщил мэр.

По его словам, "этот результат мог бы стать катастрофой, но туристическая индустрия Москвы выдержала удар".

"Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Около 800 тыс. иностранных туристов – люди, успевшие побывать в городе в январе-феврале прошлого года. Но ставка на внутренний туризм вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды – в 2020 году в столице побывало 12,8 млн гостей из других регионов страны. Для сравнения, по данным Euromonitor International, объем внутреннего турпотока в Берлине в 2020 году составил порядка 11,1 млн поездок, в Стамбуле – 7,4 млн, в Сеуле – 7 млн", — написал Собянин.

Он подчеркнул, что несмотря на спад доходов индустрия гостеприимства принесла в бюджет Москвы 77,7 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в благополучном для отрасли 2010 году.

Собянин также сообщил, что по итогам новогодних праздников 2021 года в Москву приехали 1,9 млн человек. Средняя нагрузка отелей поднялась до 25-30%, а в центре популярные гостиницы были заполнены на 50-60%.

"Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу", — подытожил Собянин.