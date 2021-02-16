Поставщиком машины выступила структура "Государственной транспортной лизинговой компании" GTLK Middle East в партнерстве с совместным предприятием Aurum Leasing Limited, сообщила пресс-служба ГТЛК.

До этого в последний раз "Аэрофлот" получал широкофюзеляжный самолет в начале марта прошлого года — это был Airbus A350.

По данным отчетности "Аэрофлота", на конец 2020 года парк авиакомпании состоял из 255 самолетов: 106 A320/321, 60 Boeing 737, 52 Superjet 100, 19 Boeing 777, 17 A330 и одного A350. На сайте компании указано, что на начало февраля она эксплуатировала 236 самолетов.

До COVID-кризиса авиаперевозок "Аэрофлот" заказал и ожидал поставок десятков воздушных судов. CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин говорил в декабре, что компания договорилась о реструктуризации ряда контрактов с лизингодателями: их поставки перенесены на 2021-2022 гг. В отчетности "Аэрофлота" говорилось о более поздних сроках — до 2022-2025 гг.