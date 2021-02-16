Общее число прибытий иностранных граждан в год пандемии сократилось на 67,5%. Число прибытий с целью туризма – на 93%, до 336 тыс.

Чаще всего Россию в 2020 году посещали граждане Украины – 3,65 млн (-57,6% по сравнению с прошлым годом). В топ-5 также вошли Казахстан – 1,4 млн, Узбекистан – 720 тыс., Таджикистан – 401,8 тыс. и Киргизия – 299,6 тыс. Во вторую пятерку попали Азербайджан, Армения, Финляндия, Белоруссия и Китай.

В первом квартале РФ приняла 5,5 млн гостей из-за рубежа, во втором – 509 тыс., в третьем – 1,83 млн, четвертом – 1,82 млн.

С целью туризма преимущественно приезжали из Китая – 47,6 тыс. (-96,8%). В пятерке также оказались Южная Корея – 30 тыс., Германия – 21,1 тыс., Израиль – 18,8 тыс. и Франция – 17,8 тыс.

Завершили топ-10 Турция, Эстония, Таиланд, Италия и Литва.

При этом почти все туристы побывали в РФ в первом квартале года – тогда прибыло 322,8 тыс. человек. Во втором квартале путешественники из-за рубежа Россию не посещали (ноль прибытий). В третьем приехали 4 тыс. туристов, в четвертом – 9 тыc.