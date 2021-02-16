В рамках проекта московские школьники могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. Среди них все музеи, подведомственные правительству Москвы, а также Еврейский музей и центр толерантности, музей "Огни Москвы", музей техники Вадима Задорожного, Международный нумизматический клуб, дом-музей Матвея Муравьёва-Апостола, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Музей военной формы и Стрелецкие палаты.

В период пандемии Covid-19 работа музеев в Москве была приостановлена с 17 марта по 16 июня 2020 года и с 13 ноября 2020 года по 21 января 2021 года С 22 января музеи и выставочные залы вновь открыты для посещения, в том числе и в рамках проекта "Музеи — детям".