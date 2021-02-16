"Подрядчик начал работы по реконструкции Ильиной улицы на участке от Большой Московской улицы до церкви Спаса Преображения", — говорится в информации администрации.

В ходе реконструкции на улице будут заменены дорожное покрытие и изношенные коммунальные сети, СМУ-57 произведет мощение тротуаров и озеленение территорий, установит уличное освещение и малые архитектурные формы.

Работы должны завершиться до 25 ноября текущего года — за исключение ремонта фасадов 13 многоквартирных домов, семь из которых являются памятниками истории. "Ремонт фасадов продлится и в 2022 году", — уточнили власти.

Земельные работы на Ильиной улице будут сопровождаться археологическими исследованиями. Планируется, что к реконструированной улице будет примыкать действующий археологический раскоп, который также станет объектом турпоказа.

После реконструкции пешеходными станут часть улицы и площадь вокруг храма Спаса Преображения, где сохранились фрески XIV века знаменитого Феофана Грека. Ширина пешеходной зоны на улице превысит 8 м.

Власти надеются, что реконструкция в историческом центре даст толчок развитию туристического бизнеса во всем Великом Новгороде.

Проект реализуется при поддержке министерства экономического развития РФ и Федерального агентства по туризму.

Представители мэрии принесли горожанам извинения за возможные неудобства в период проведения работ.