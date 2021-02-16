Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовалось 600,5 тыс. человек (рост на 38%), на международных — почти 800 человек (снижение на 97%). Наиболее популярными внутренними маршрутами на протяжении нескольких месяцев остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск, отмечается в сообщении. Международное авиасообщение из аэропорта по-прежнему не восстановлено.

Количество самолетовылетов в январе выросло на 20%, превысив 2,3 тыс. операций, объем обработанных грузов и почты составил более 184 тонн.