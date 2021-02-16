"Уральские авиалинии" начнут выполнять полеты с 1 мая на А320. Вылет из Барнаула по вторникам и субботам, обратно — по понедельникам и пятницам.

Полетная программа Nordwind по этому же направлению стартует с 5 июня. Сообщение будет осуществляться на Boeing 737-800 с вылетом из Барнаула в понедельник и пятницу, из Симферополя — во вторник и субботу.

На данном маршруте обоих авиакомпаний есть возможность приобретения билетов по субсидированному тарифу. Воспользоваться этим правом могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.