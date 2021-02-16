"Ограничение продлено до 17:30 мск по метеоусловиям — из-за ливневого снега. Снегопад усилился", — сказал Коренюгин.

Он также уточнил, что к полудню в Краснодаре удалось подготовить к вылету четыре рейса. Отправлены рейсы авиакомпании "Азимут" в Брянск и авиакомпании "Руслайн" в Архангельск. Готовятся к вылету рейсы "Газпромавиа" в Белоярский и "Ямал" в Новый Уренгой.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада во вторник в аэропорту Краснодара были задержаны 19 рейсов, еще три ушли на запасные аэродромы. Остающимся в аэровокзале пассажирам задержанных рейсов выдаются напитки и горячее питание.