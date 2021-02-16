Больше всего туристических поездок пришлось на первый квартал года, до пандемии – 2,3 млн. Во втором квартале за границу выехало лишь 109 человек, в третьем – 771 тыс., в четвертом – 637,2 тыс.

Абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала Турция – российские туристы совершили туда почти 1,5 млн путешествий в 2020 году. По сравнению с прошлым годом поток снизился на 72% (было 5,3 млн).

Следом за Турцией с большим отрывом идет Таиланд – 344,6 тыс. поездок. В топ-5 также вошли ОАЭ (281,5 тыс.), Германия (137,9 тыс.) и Италия (133 тыс.). В десятке оказались Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция. Подавляющее большинство этих поездок были совершены в первом квартале года до начала пандемии.

Всего в 2020 году за границу со всеми целями выехало 14,1 млн россиян – это на 70,6% меньше, чем годом ранее (48 млн). В четвертом квартале года граждане совершили почти 3 млн заграничных поездок.

Лидером среди направлений выезда стала Абхазия – 2,8 млн поездок (поток упал на 42%, было 4,8 млн), на втором месте – Турция (2,2 млн). Следом идут Украина (1,3 млн), Финляндия (1 млн) и Казахстан (864 тыс.).

В десятку вошли Таиланд, Эстония, ОАЭ, Китай и Германия.