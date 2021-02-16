"Из примет времени — санаторно-курортным организациям поручено обеспечить трехдневный запас воды для хозяйственно-бытовых нужд. Большинство работающих средств размещения уже имеют такой запас", — сказал Волченко на заседании республиканского правительства во вторник.

По последним данным Минкурортов Крыма, в регионе работает 1092 объекта размещения, в том числе 91 санаторий.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году. В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла Ялта. Курортная Алушта пока тестирует график, собирается перейти на него в конце февраля. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.