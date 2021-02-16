Комплекс будет располагаться рядом с объектом культурного наследия регионального значения — водяной мельницей начала 18 века.

Основным объектом кластера станет этнодеревня, где будут представлены традиционные промыслы и быт жителей Курской области.

Деревня будет включать примерно 25 строений, в частности, дом кузнеца, лавка травника, академическое подворье, купеческий двор. Каждый объект закрепят за районами и организациями.

Также проект предполагает создание площади для проведения различных мероприятий и фестивалей.

Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность создания парка мельниц на территории этнодеревни. В него может быть включен макет ветряка Уфимцева, старинная ветряная мельница и другие объекты.

Для удобства гостей из других регионов в туристическом кластере планируется построить гостиницу. В настоящее время идут поиски инвестора, готового реализовать проект.

Единственную в России водяную мельницу, возведенную в XVIII веке без использования гвоздей, восстановили в Пристенском районе Курской области летом 2020 года. Первое упоминание о данной мельнице встречается в межевом плане 1780 года. Принадлежала она дворянскому роду Глазовых. Работала мельница до 2000 года. В 2003 году была внесена в реестр памятников истории и культуры РФ, является частью Курского областного краеведческого музея.