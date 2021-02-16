"Инфраструктура для проведения событийных мероприятий системно развивается при поддержке губернатора Свердловской области. Самый современный конгресс-холл позволяет проводить в Екатеринбурге международные и федеральные саммиты и форумы, такие как ИННОПРОМ, WorldSkills Hi-Tech, Форум 100+ TechnoBuild. Стадион "Екатеринбург Арена" делает наш регион площадкой для приема мировых первенств", — приводит слова Казаковой департамент информационной политики Екатеринбурга.

Так, по итогам 2020 года Екатеринбург занял второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России, который с 2014 года составляет выставочный научно-исследовательский центр R&C.

Ведущие позиции Екатеринбург удерживает все семь лет существования рейтинга.

Казакова в свою очередь подчеркнула, что лидирующую позицию в рейтинге позволяют удерживать внедрение новых онлайн и гибридных форматов, автоматизация и системное совершенствование.

"И мы продолжим наращивать эти неиндустриальные компетенции", — добавила она.

При составлении рейтинга эксперты оценивали, в том числе наличие специальной инфраструктуры, программу продвижения региона, опыт проведения крупных международных событий и туристическую привлекательность. В том числе было учтено влияние негативных факторов из-за пандемии коронавируса — туристическая и событийная индустрии в 2020 году оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, третье — Казань, четвертое — Сочи, Пятое — Уфа.