"Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах в муниципальных образований, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма", — сказал Волченко на заседании республиканского правительства во вторник.

По его словам, также к курортному сезону 2021 года разработан механизм для выявления нелегального водного транспорта — гидроциклов, катеров и так далее. Вся техника теперь должна быть приписана к круглогодичным стоянкам, контроль за исполнением требований усилят.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал расторгать договоры с теми операторами пляжей, где будут выявлены нарушения эксплуатации водного транспорта и аттракционов.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.