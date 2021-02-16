"Доходы упали на две трети от результатов 2019 года и это сопоставимо с посещаемостью, которая также упала на две трети. Причем эта цифра характерна для всех музеев нашей страны", — сказал Левыкин на пресс-конференции во вторник.

Глава музея уточнил, что посетителями музея в 2020 году стали чуть более 370 тысяч человек. Онлайн-мероприятия музея посетили 13,5 млн зрителей.

При этом он отметил, что в начале 2020 года в музее была очень высокая посещаемость.

Левыкин рассказал, что пандемия повлияла на производственную выставочную программу, которую пришлось "несколько сжать", "мы были вынуждены все мероприятия, которые мы планировали в прошлом году, переносит уже на год".

Ранее начальник управления по связям с общественностью Государственного Исторического музея Мария Лемигова сообщила "Интерфаксу", что ГИМ из-за пандемии по итогам 2020 года потерял 400 млн рублей.