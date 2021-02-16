"Курорт "Эльбрус" 16 февраля закрыт для посещения с связи с повышенным риском схода лавин и неблагоприятными погодными условиями. Также рекомендуется воздержаться от прогулок по экологической тропе Азау — Чегет в связи с высокой лавинной опасностью", — сказал представитель администрации.

В свою очередь ГУ МЧС России по КБР распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 2 тыс. метров.

В администрации курорта агентству уточнили, что во вторник на "Эльбрусе" пройдут работы по принудительному спуску лавин и ликвидации очагов вероятной лавинной опасности.

"Лавинной службой рекомендовано до стабилизации обстановки временно ограничить эксплуатацию горнолыжных трасс, нахождение людей на ряде объектов, а также исключить передвижение людей по определенным тропам и автодорогам", — сказал представитель администрации курорта.