"На сегодняшний момент мы рассчитываем на снятие ограничений самое ранее в районе Пасхи", — написал Курц в понедельник в "Твиттере".

Он отметил, что правительство 1 марта соберется, чтобы принять решение по этому вопросу. По словам канцлера, ситуация осложняется новыми штаммами коронавируса, пояснил Курц.

В понедельник в Австрии сообщили о 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались от последствий COVID-19.

Католики и протестанты в этом году будут отмечать Пасху 4 апреля.