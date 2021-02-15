Согласно сообщению ведомства, "Аэрофлот" будет выполнять субсидируемые рейсы по маршрутам Магадан — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Хабаровск — Москва, Владивосток — Москва и Петропавловск-Камчатский — Москва. За Utair закреплен маршрут Анадырь — Москва, за "Уральскими авиалиниями" — из Благовещенска в Москву, за авиакомпанией "АЛРОСА" — из Мирного и Полярного в Москву.

"Якутия" будет возить дальневосточников по льготным тарифам в столицу из Нерюнгри, S7 — из Улан-Удэ.

Помимо этих компаний, на субсидии также претендовали Smartavia и Nordwind. Первая запрашивала субсидии на маршрут Улан-Удэ — Москва, но получила отказ Росавиации, так как указала "меньшее количество прямых беспосадочных рейсов". По этой же причине без субсидий на рейсы в Москву из Благовещенска и Мирного осталась S7, следует из сообщения ведомства.

В связи с "недостаточностью лимитов бюджетных обязательств" Росавиация также отказала в субсидиях S7, "Якутии", "АЛРОСе", "Уральским авиалиниям" и Nordwind для следующих маршрутов: Чита — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Санкт-Петербург, Владивосток — Санкт-Петербург, Мирный — Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург, Хабаровск — Санкт-Петербург, Чита — Санкт-Петербург и Якутск — Санкт-Петербург.

Изначально в госбюджете на этот год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) было выделено 5,8 млрд руб. Воспользоваться перевозками по льготным ценам могли только определенные категории пассажиров: граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

"Аэрофлот", который является крупнейшим получателем субсидий, сообщил об их освоении через 11 дней после старта продаж льготных билетов. Продажи были закрыты до поступления дополнительных бюджетных средств, заявляли в компании.

В начале этого года правительство выделило еще 5 млрд руб. на авиаперевозки с Дальнего Востока. При этом, согласно новому постановлению, субсидируемые авиабилеты стали доступны для всех жителей ДФО с постоянной регистрацией в регионе.