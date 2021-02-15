"Медицинский туризм – это одно из самых перспективных направлений новой туристской и культурной географии Санкт-Петербурга. Город обладает уникальными ресурсами и потенциалом для доступного комплексного курортного лечения, медицинской реабилитации, например, в санаториях Курортного района. В 2021 году Санкт-Петербург ожидает прирост потока по внутреннему медицинскому туризму до 20-23%. Это связано, в том числе, и со вступлением в силу закона о реформе системы обязательного медицинского страхования. В сегменте международного медицинского туризма все будет зависеть от графика открытия границ и восстановления воздушного и наземного сообщения", — сообщает пресс-служба комитета.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и медицинского информационно-аналитического центра города, в 2020 году в Петербурге более 96 тыс. иностранных туристов получили медицинские услуги на сумму почти 530 млн рублей. В 2019 году их число составило более 127 тыс., а сумма оказанных услуг – 874 млн. Падение по турпотоку составило 24%, по объему услуг – 39%.

Санатории и пансионаты Санкт-Петербург насчитывают около 15 тыс. мест, готовых к приему туристов. Вместе с Москвой и Московской областью город входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по показателю объема привлеченных пациентов из соседних регионов и других федеральных округов.