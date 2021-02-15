Основным инвестором проекта является челябинский бизнесмен, депутат Госдумы РФ Олег Колесников.

"Сначала планировалась концепция аквапарка с торговым комплексом, но пандемия внесла свои коррективы, изменились подходы, произошло переосмысление этой площадки. Мы поняли, что нужно что-то другое, в чистом виде аквапарк, но самый современный в России, и открытое пространство в виде нескольких пешеходных улиц", — приводит пресс-служба слова Колесникова.

По его сведениям, строительство начнется в марте, непосредственно аквапарк планируют запустить весной 2023 года.

Комплекс появится на площадке рядом с Ледовой ареной "Трактор". Помимо аквапарка здесь построят гостиницу, рынок, фудкорт, различные игровые площадки, амфитеатр, большая пешеходная зона.