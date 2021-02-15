Количество пассажиров, обслуженных аэропортом, упало до 25,9 млн в прошлом году, говорится в сообщении аэропорта. При этом за первый квартал 2020 года, до начала влияния пандемии на сферу туризма, их число составило 17,8 млн.

"Впервые за 60-летнюю историю самого загруженного в мире международного аэропорта коммерческие авиаперелеты в апреле практически полностью прекратились", — отмечается в сообщении.

Несмотря на падение трафика, Международный аэропорт Дубая остается крупнейшим хабом для межконтинентальных перевозок в мире, сказал главный исполнительный директор аэропорта Пол Гриффитс в интервью Bloomberg TV.

Число пассажиров, воспользовавшихся аэропортом Дубая, в прошлом году превысило показатель лондонского Хитроу, где пассажиропоток упал примерно на 73%, до 22,1 млн. Франкфуртский аэропорт, один из главных конкурентов Хитроу, в прошлом месяце сообщил о падении трафика на 81%.

В то время как власти большинства стран держали границы закрытыми в течение основной части прошлого года, Дубай открыл их в июле. Средний объем пассажиропотока достиг 1,3 млн в третьем и четвертом квартале. На долю международного туризма приходится почти треть ВВП страны.

Число пассажиров, обслуженных аэропортом Дубая в декабре, превысило 2 млн на фоне относительного мягких мер безопасности в отношении коронавируса.

Открытие границ является для Международного аэропорта Дубая критически важным, поскольку он существенно зависит от транзитных пассажиров.

Из аэропорта Дубая на текущий момент осуществляются рейсы по 142 направлениям, его используют 56 авиакомпаний, что составляет три четверти от числа авиаперевозчиков, осуществлявших рейсы из Дубая до пандемии.