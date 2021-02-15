Маршрут предназначен для путешествий на байдарках, каноэ и каяках. Протяженность пути составляет 160 км, длительность — 10 дней.

"Путь начинается от Выборгского замка и продолжается по Вуоксе до Приозерска. По пути туристы могут не только посетить достопримечательности Ленинградской области, но отправиться за ягодами и грибами", — говорится в сообщении.

Маршрут разработан специалистами Центра развития внутреннего туризма и возрождения традиционной культуры "Балтийский ветер" при финансовой поддержке комитета Ленинградской области по туризму. Летом 2020 года сотрудники Центра на байдарках совершили экспедиционный поход, по итогам которого был составлен паспорт маршрута.