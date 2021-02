Как отмечается, подобная мера связана с распространением в мире южноафриканского штамма коронавируса, с которым вакцины справляются хуже. В частности, один из граждан Таиланда заразился этим штаммом в Танзании. Он был репатриирован на родину и изолирован от остальных, болезнь проходит бессимптомно.

"Тайская организация CCSA на этой неделе рассмотрит возможность введения усиленного карантина для тех, кто прибывает из "небезопасных" стран, в частности, из ЮАР. Срок изоляции для них может быть увеличен с 14 до 21 дня", — пишет портал.

Тем не менее, точного списка стран еще нет, как нет и уверенности в том, что новый порядок будет принят.

Тайская экономика уже продолжительное время страдает от недостатка международных туристов. Почти весь 2020 год в стране действовал строгий порядок по въезду иностранцев, в результате чего пандемию удалось сдержать, но ряд предприятий туротрасли потерпели крах.

По сообщению газеты Bangkok Post, в 2021 году два наиболее популярных курорта Таиланда, Пхукет и Паттайя, запустили промо-кампании, чтобы вернуть путешественников.

Так, в соцсетях появился рекламный видеоролик, демонстрирующий достопримечательности Пхукета (название кампании – "Have You Ever"). В свою очередь постояльцам отелей в Паттайе в рамках кампании "Check in Chonburi Free 500" предложат купоны на 100 бат (245 рублей) для использования примерно в 130 местах – достопримечательностях, кафе, спа-салонах, оздоровительных центрах. В первую и вторую ночи гость получит по пять таких купонов.

В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн иностранных гостей. Годом ранее туда прибыло 6,7 млн зарубежных путешественников – это значительно меньше, чем в 2019 году (40 млн).