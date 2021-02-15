Поезд будет осуществлять перевозку пассажиров в привычное для жителей Кировской области время. Так, из Кирова поезд "Вятка" будет отправляться в 20:30 мск и прибудет в Москву на следующие сутки в 9:43 мск. Из столицы России отправление запланировано на 20:05 мск, прибытие в Киров на следующие сутки в 8:33 мск.

В пресс-службе ГЖД по Кировскому региону "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время фирменный поезд "Вятка" курсирует 3 раза в неделю, с отправлением из Кирова по вторникам, четвергам и воскресеньям.