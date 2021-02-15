"15, 16 и 17 февраля в Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за налипания мокрого снега возможны обрыв воздушных линий электропередачи, перебои с поставкой электроснабжения, газа, воды и тепла.

В свою очередь, в пресс-службе администрации сообщают о готовности оперативных служб работать в непогоду.

"Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в горах выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно.

"В предгорьях выше 300 м над уровнем моря и на автомобильной дороге А-149 Адлер-Красная Поляна прогнозируется слабая лавинная опасность", — сообщает пресс-служба.

Населению рекомендовано воздерживаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.