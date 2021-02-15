"Ограничения на прилет и вылет продлены до 17:00 мск. В ситуации аномальных погодных условий главным приоритетом для аэропорта является безопасность пассажиров. Аэропорт приложит максимальные усилия по снижению влияния стихии на расписание полетов", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что все усилия направлены на обеспечение нормативного коэффициента сцепления на взлетной полосе.

"При обильном снегопаде, даже в случае интенсивной обработки и расчистки, не всегда удается достичь этих нормативов оперативно", — подчеркнул собеседник агентства.

Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыт в понедельник с 8:00 мск. Воздушные суда перенаправляются на запасные аэродромы. Вместе с тем, к 15:00 мск аэропорт обслужил четыре задержанных рейса и отправил их в пункты назначения. Благополучно отправлены рейс "Аэрофлота" (СУ 1275) в Шереметьево, рейс "Ютэйр" в Сочи и рейсы "Азимута" в Пулково и Самару.