В частности, объем доходов таких объектов в прошлом году составил 116,798 млн манатов против 450,188 млн манатов в 2019 году (1 манат равен примерно $0,6).

При этом гостиницы в Баку в минувшем году выручили 75,961 млн манатов (спад в 4,4 раза).

В структуре доходов за отчетный период основную долю составили поступления от продаж гостиничных номеров — 70,273 млн манатов (удельный вес — 60,2%). Оставшаяся сумма доходов была распределена между услугами общественного питания — 33,928 млн манатов, лечебно-оздоровительными услугами — 2,895 млн манатов, арендой конференц-залов — 751,6 тыс. манатов, экскурсиями — 13,5 тыс. манатов и другими услугами — 8,935 млн манатов.

При этом расходы гостиниц на 2020 год сократились на 44,3% — до 171,805 млн манатов. Расходы гостиниц в Баку сократилось почти в 2 раза — до 98,785 млн манатов.

Основную долю расходов отелей и предприятий гостиничного типа в стране составили выплаты зарплаты — 68,316 млн манатов (удельный вес — 39,8%).

Кроме этого, в структуре расходов затраты на продукты для приготовление блюд и напитков составили 19,456 млн манатов, на топливо и энергию — 11,623 млн манатов, на покупку воды — 1,464 млн манатов, аренду — 3,798 млн манатов, ремонт основных средств — 1,515 млн манатов, налоги — 15,018 млн манатов, рекламу — 660,8 тыс. манатов, другие цели — 49,955 млн манатов.