"Дефицит качественной туристической инфраструктуры – одна из ключевых и системных проблем развития туризма в стране на сегодняшний день. Решение о субсидировании государством части процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей – долгожданная мера для отрасли. Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку", — сказала она журналистам в понедельник.

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским банкам и корпорации "ВБЭ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам в инфраструктурные проекты в сфере туризма.

В соответствии с правилами кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет по ставке не менее 3 и не более 5%. Льготный кредит будет предоставлен в целях строительства гостиниц категории не менее 3* и площадью не менее 5 тыс. кв. м или с количеством номеров от 120, многофункциональных комплексов с номерным фондом площадью не менее 10% от общей, развлекательных или спортивно-оздоровительных комплексов, конгресс-центров, горнолыжных трасс или горнолыжных комплексов с системами искусственного оснежения.

Льготный заем будет доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заемщик также не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.