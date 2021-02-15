"Правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры. Это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими ставками от 3 до 5% годовых вместо сегодняшних примерно 10%. Такое решение позволит привлечь новых инвесторов в эту сферу. Предприниматели получат необходимые гарантии. При этом условия ведения бизнеса будут понятными и прозрачными", — сказал премьер.

По его словам, льготные кредиты можно будет использовать для строительства или реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные площадки или объекты культуры.

"Это решение – еще один шаг к созданию качественной инфраструктуры, которая повысит привлекательность регионов для туризма", — пояснил Мишустин.

Он добавил, что все меры, предпринимаемые правительством для развития индустрии туризма и гостеприимства, войдут в новый национальный проект, его разработка сейчас завершается.

"Это важная работа, так как в туристической отрасли, которая сегодня находится в непростой ситуации, заняты миллионы людей", — подчеркнул глава правительства.

В соответствии с правилами предоставления субсидия на льготные кредиты, утвержденными правительством, льготный заем доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заемщик также не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц категории не менее 3*, площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров. Кроме того, кредит можно взять на строительство горнолыжных комплексов с системами искусственного оснежения или горнолыжных трасс.