"Рейсы будут выполняться раз в неделю — по пятницам. Время вылета из Самары — 12:45, прибытие в Ереван в 15:20. Обратный рейс запланирован на 16:20, прибытие в Самару — 18:55", — говорится в сообщении.

Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте "Курумоча", в феврале немногочисленные прямые рейсы из Самары в Ереван выполняли авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Икар".

В расписании есть также информация о рейсе авиакомпании Armenia, запланированном на 20 февраля.