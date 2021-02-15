Согласно размещенному на сайте МИД приказу от 14 декабря 2020 года № 22683 "Об утверждении состава сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об оформлении единой электронной визы, а также форм уведомлений об оформлении и об отказе в оформлении единой электронной визы", иностранные туристы должны будут заполнить анкету из 39 пунктов, в которых нужно ответить на более чем 50 вопросов.

В частности, потребуется указать не только нынешнее место работы, но и не менее двух предыдущих, а также все образовательные организации с их адресами, в которых заявитель проходил обучение после средней школы. Кроме того, туристов просят сообщить свои социальные сети, перечислить посещенные за последние три года страны, указать полные сведения о гражданстве государств, отличных от страны заявителя.

Есть и вопросы "на безопасность": о навыках владения оружием, взрывчатыми, ядерными, биологическими или химическими веществами; о намерении представлять интересы или действовать от имени некоммерческих, международных или государственных организаций; о намерении участвовать на территории РФ в политической деятельности, ее организации или финансировании и другие.

Как сообщил Игнатьев, содержание приказа стало поводом для обращения трех предпринимательских объединений к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Письма были отправлены в конце прошлой недели, помимо главы РСТ их подписали президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов.

"Уже сейчас понятно, что анкета вряд ли вызовет желание ее заполнить. Реализация принятого в июле прошлого года закона об электронной визе могла бы стать мощным стимулом для развития въездного туризма и увеличения несырьевого экспорта услуг. Но приходится констатировать, что приказ МИД РФ №22683 существенно затруднит и процедуру оформления самих виз, и достижение социально-экономического эффекта от их введения", — считает Игнатьев.

Он напомнил, что предыдущая версия анкеты для получения электронной визы, утвержденная приказом МИД России от 14 июля 2017 г. №13289, содержала всего 15 пунктов. И даже анкета для оформления обычной туристической визы в РФ для большинства иностранных граждан включает 21 вопрос.

Тем не менее, для граждан США, Великобритании, Канады и Грузии существует значительно усложненный опросник – именно он включает пункты анкеты, которую МИД РФ теперь предложил заполнять всем. При этом туристы из перечисленных четырех стран лишены возможности оформить электронную визу в РФ.

"Такие объемные анкеты нельзя назвать российским изобретением – например, гражданам России для оформления виз в Великобританию, США и некоторые другие страны тоже нужно отвечать на похожие пункты. Но визы, например, в Штаты, они получают на срок от 3 до 10 лет, а не на 16 дней", — заметил Игнатьев.

По мнению руководителя комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергея Войтовича, подобная политика МИД РФ перечеркивает все усилия турбизнеса по увеличению въездного потока в страну.

"Для введения электронной визы была проделана огромная работа. Но анкета, которую подготовили для заявителей, оттолкнет потенциальных туристов от поездок в Россию – тем более в условиях жесткой конкуренции между странами после отмены эпидемиологических ограничений", — сказал он.

В РСТ напомнили, что у России уже есть положительный опыт приема большого числа иностранных туристов: во время Чемпионата мира по футболу 2018 путешественники получали FAN ID, в анкете которого содержалось лишь 8 вопросов. Никаких проблем с безопасностью при этом ее возникло.

В своем обращении к вице-премьеру и министру иностранных дел авторы попросили уменьшить количество пунктов анкеты и исключить вопросы, которые могут вызвать негативную реакцию – то есть, вернуть анкету из 15 или хотя бы 21 пункта.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, по которому въезд в Россию для иностранных туристов возможен по однократной электронной визе. Оформить ее могут граждане 52 государств – это те же страны, граждане которых ранее по электронным визам могли посещать Санкт-Петербург и Калининградскую область. Заявителям достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

При этом 12 января МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз из-за пандемии коронавируса до особого распоряжения правительства.