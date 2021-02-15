"По нашим данным, некоторые представители туристической розницы по итогам прошлого года увеличили долю продаж внутреннего туризма до 80-90%. Это уникальная ситуация для рынка, так как раньше в агентствах всегда преобладали продажи туров за рубеж. В связи с активным развитием внутреннего туризма 15 февраля мы запускаем масштабный обучающий проект "Открывай Россию с «АЛЕАН", который затронет продвижение более 30 российских регионов", — рассказал он.

Как отметил Уманский, интерес к путешествиям по России активизировался на фоне ограничений на заграничные поездки, а также благодаря стимулированию спроса со стороны государства, в частности программе кэшбека. Еще один интересный тренд, по его мнению, это развитие регионального туризма местными независимыми турагентствами.

"Главная проблема – недостаточная информированность турагентств о преимуществах того или иного региона. Многие специалисты по туризму являются хорошими экспертами по выездному туризму и изучили популярные зарубежные массовые направления, но практически не знают России. И в прошлом, и в этом году проблема обучения очень актуальна, и мы, как эксперты, 27 лет работающие только на рынке внутреннего туризма, решили предложить агентствам перед активным туристическим сезоном бесплатно вооружиться самой необходимой информацией", — рассказал Уманский.

Как сообщили в пресс-службе туроператора, спикерами и участниками проекта станут региональные министерства и комитеты по туризму, представители объектов размещения.

Первый цикл презентаций называется "Открывая Краснодарский край". На первой неделе эксперты поделятся опытом и расскажут о новинках туристического Сочи. Целый день в рамках курса будет посвящен санаторно-курортному лечению и SPA. Также темами "сочинской недели" станут отдых в межсезонье, горнолыжный туризм и активный отдых, гастрономический и сельский туризм, а также семейный и пляжный отдых.

Следующие недели будут посвящены Анапе, Геленджику и другим курортным территориям.