Дополнительные рейсы назначаются "для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки". Так, поезд будет дополнительно отправляться из Нижнего Новгорода по четвергам и воскресеньям в 23:35 мск и прибывать в Москву по пятницам и понедельникам в 06:28 мск. Из Москвы поезд будет отправляться в эти же сутки в 23:55 мск и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 6:26 мск.

В пресс-службе ГЖД "Интерфаксу" уточнили, что ранее фирменный поезд "Нижегородец" выполнял рейсы через день. Дополнительные рейсы назначены с 14 февраля по 1 мая.