"Патрулирование по этому маршруту проводим постоянно. Ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Во избежание несчастных случаев и происшествий настоятельно рекомендуем отказаться от проведения массовых мероприятий на льду и пеших переходов", — цитирует пресс-служба старшего госинспектора Слюдянской группы патрульной службы Сергея Косых.

По данным МЧС, обстановка на маршруте, несмотря на толщину льда, которая варьируется от 15 до 25 см, остается сложной.

"Ледовое покрытие в настоящее время нестабильно, наблюдаются его постоянные подвижки, которые влекут образование многокилометровых трещин шириной до 2 м и появлению воды на поверхности льда", — говорится в сообщении.

Образованию там промоин и участков открытой воды способствует также теплая погода. Особо опасны участки льда, покрытые снегом, так как под ними могут быть промоины, трещины и открытая вода.