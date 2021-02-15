"В этом году мы планируем провести (церемонию — ИФ) всемирную в республике Башкортостан World Travel Technology Conference", — сказал он в ходе стратегической сессии "Разработка мер по улучшению инвестиционного климата".

По его словам, в настоящее время определяется дата проведения мероприятий.

При этом на сайте премии сообщается, что она пройдет 5 марта в Уфе.

Власти республики проанонсировали свои намерения еще осенью 2020 года, на уфимской встрече премьер-министра Башкирии Андрея Назарова и основателя конкурса Грэма Кука.

Согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, Кук признал, что в республике "работает сильная команда, которая понимает, что такое современные тенденции и технологии".

"Моя идея в том, чтобы сделать Уфу новым Давосом, "меккой туризма" и центром притяжения. Но для того, чтобы Давос стал таковым, ему потребовалось порядка 30 лет, чтобы вырастить бренд и дорасти до того уровня, которого он достиг сейчас. Нам повезло в этом плане жить здесь и сейчас, потому что у нас есть на вооружении технологии", — говорил он.

Предполагается, что в этом году в Башкирии пройдут также финал всероссийского чемпионата WorldSkills Россия и VI Всемирная Фольклориада.