"С полуночи аэропорт перешел на усиленный режим работы. Велась интенсивная расчистка взлетной полосы, стоянок самолетов и перрона. С 4:00 мск аэропорт закрыт. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти целый день", — говорится в сообщении

Принято решение о закрытии аэропорта до 15:00 мск понедельника.

По состоянию на 9:00 мск задержано 11 рейсов: в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Брянск, Новосибирск.

На запасной аэродром ушли три рейса. Самолет из "Домодедово" (S7) направился в Ростов-на-Дону, из Екатеринбурга ("Победа") — в Минеральные Воды, из Уфы ("Азимут") — в Минеральные Воды.

Аэропорт просит пассажиров, отправляющихся в аэропорт уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло аэропорта.

"Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности", — отмечает пресс-служба.