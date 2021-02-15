После того, как в начале января на фоне ажиотажного спроса были исчерпаны средства, выделенные в 2021 году на субсидирование авиабилетов для перелетов на дальневосточном направлении, правительство РФ сообщило, что на эти цели будут выделены дополнительные ресурсы. В конце января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении еще 5 млрд рублей субсидий.

При этом был расширен список пассажиров, которые могут воспользоваться субсидируемыми билетами. Теперь право на их покупку получили все жители Дальнего Востока с постоянной регистрацией в регионе.

Ранее такая возможность была только у определенной категории пассажиров: граждан РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалидов и сопровождающих их лиц, многодетных семей. С возобновлением продаж билетов с 12 февраля цена для этих категорий граждан сохранилась более низкая, чем для "расширенного" списка получателей субсидии. Согласно постановлению, в перечень субсидируемых маршрутов вошло 21 направление, из которых 14 — из городов и районов Дальнего Востока в направлении Москвы и 7 — в направлении Санкт-Петербурга.

Первым об открытии продаж субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока объявил в ночь на 12 февраля "Аэрофлот". Льготные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока/Петропавловска-Камчатского/Хабаровска/Южно-Сахалинска/Магадана в Москву и обратно.

Позднее начались продажи субсидируемых билетов из Благовещенска. Их будут выполнять "Уральские авиалинии", сообщает Минтранс Амурской области.

К обеду пятницы авиаагентства в Приамурье получили официальное уведомление о результатах отбора перевозчика на маршруте Благовещенск — Москва.

"Аэрофлот" (билеты — ИФ) мы продаем с утра пятницы для вылета из других регионов Дальнего Востока. От нас (из Благовещенска — ИФ) не летает эта авиакомпания. Но во второй половине дня начались продажи субсидируемых билетов и на рейсы из Благовещенска в Москву. Пока только (глубина продаж — ИФ) — по 31 мая", — сообщила "Интерфаксу" директор авиационно-туристического агентства "Моисей" Валентина Гурова.

Кроме того, в пятницу авиакомпания "АЛРОСА" открыла продажу субсидируемых билетов на перелет в столицу из якутских населенных пунктов.

"Субсидируемые билеты доступны на рейсах авиакомпании по направлению в Москву и обратно из Мирного и Полярного. Стоимость в одну сторону — 8,7 тыс. рублей. Они будут доступны для более чем 300 рейсов на период с 15 февраля до 31 декабря текущего года", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

В правительстве Чукотки агентству также подтвердили старт продаж субсидируемых билетов единственного перевозчика из Анадыря в Москву — авиакомпании Utair.

"Пока продажа осуществляется только в авиакассах. Стоимость билета в одну сторону составит 10,2 тыс. рублей. Для авиакомпании Utair на 2021 год Росавиацией было согласовано предоставление субсидии на перевозку 6,4 тыс. пассажиров. Компания отмечает, что по плану в этом году, — перевозка 13,3 тыс. пассажиров", — сказали в пресс-службе правительства Чукотки.

По остальным регионам вопрос о субсидированных перевозках до сих пор находится в состоянии неопределенности.

В справочной аэропорта Читы "Интерфаксу" сообщили, что пока не поступали данные об открытии продаж субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока на рейсы из Забайкалья. Не располагают информацией и в правительстве региона. Рейсы в Москву по коммерческим тарифам здесь выполняют S7 и "Уральские авиалинии".

Также не известна судьба и по перелетам из Бурятии.

"У нас пока нет информации, какая авиакомпания будет выполнять рейсы из Улан-Удэ по субсидируемым билетам, и будут ли вообще такие билеты. Находимся в подвешенном состоянии. На данный момент полеты по маршруту Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ выполняют две авиакомпании — S7 и Nоrdavia", — сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта "Байкал" (Бурятия) Дмитрий Гармаев.

При этом Бурятия надеется на возвращение в регион низкобюджетных авиакомпаний.

"Ранее в Улан-Удэ летала "Победа", которая предлагала интересные тарифы и по сути с 2017 по 2019 годы удвоила пассажиропоток нашего аэропорта, но с января она прекратила рейсы в Бурятию. Хотя мы надеемся на ее возвращение", — отметил Гармаев.

В S7 "Интерфаксу" уточнили, что авиакомпания будет готова открыть продажи субсидируемых билетов после подписания соответствующего договора с Росавиацией. "Он пока не подписан. По постановлению у нас есть 7 календарных дней для открытия продажи с момента подписания договора", — сказал представитель перевозчика.

Под вопросом и полеты по субсидируемым билетам из Якутска в Москву. Сообщение между городами обеспечивает авиакомпания "Якутия". Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, летнего расписания у него пока нет.

В Минтрансе республики уточнили, что "Якутия" отправила в профильные федеральные ведомства заявку о готовности осуществлять перевозку пассажиров по льготным тарифам для всех жителей Дальневосточного региона. Однако заявка пока не получила одобрения.

Единственным регионом Дальнего Востока, который не попал в число утвержденных постановлением правительства РФ маршрутов, стала Еврейская АО.

Неизвестной остается и судьба перелетов из городов Дальнего Востока в Санкт-Петербург, попавших в постановление. Это сразу 7 направлений — из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

"После ухода авиакомпании "Трансаэро" в 2015 году с прямого маршрута Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург, несмотря на неоднократные обращения правительства Камчатского края, авиакомпании не проявляли интереса к возобновлению данных рейсов. Возможно, после введения субсидированных авиаперевозок для всех категорий дальневосточников интерес перевозчиков в отношении прямого сообщения возрастет", — прокомментировали в Минтрансе Камчатского края.