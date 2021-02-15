"Мы приняли решение назначить gредседателем Государственного комитета республики Башкортостан по туризму нового человека — Туканову Эльмиру Наильевну. Эльмира Наильевна родом из нашей республики, родилась в д. Тазларово Зианчуринского района", — сказал он на оперативном совещании республиканского правительства в понедельник.

Занимавший этот пост ранее Салават Нафиков "старался, многое сделал, мы нашли ему другую работу, где он тоже близко будет заниматься этими вопросами", добавил Хабиров.

По данным СМИ Свердловской области, Туканова возглавила центр развития туризма Свердловской области в 2013 году. Ее называли ставленницей губернатора Евгения Куйвашева, с которым Туканова работала еще в Тюменской области. Центр занимается продвижением Свердловской области на международном уровне и в России.

Куйвашев 11 февраля вручил директору Центра развития туризма Свердловской области Эльмире Тукановой знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Глава региона, удовлетворив прошение Тукановой об уходе с поста руководителя центра, поблагодарил ее за работу, "способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала".