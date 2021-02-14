Больше всего рейсов задержано в аэропорту "Домодедово" — 67, еще один рейс отменен. Пять рейсов задерживаются в "Шереметьево", один отменен. 13 рейсов задержано во "Внуково", отменено еще пять рейсов.

В Москве вторые сутки продолжается снегопад. Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, но в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Московские аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.