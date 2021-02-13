"Утром участница незарегистрированной тургруппы из Тюмени 1982 года рождения сорвалась и упала в ущелье на Усьвинских столбах. Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи", — говорится в сообщении.

С помощью спелеооборудования, веревок и специальных носилок, восемь спасателей в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи.

По факту происшествия следственные органы начали проверку, отмечается в сообщении.

Усьвинские Столбы — это огромный каменный массив на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. Их высота достигает до 120 метров.