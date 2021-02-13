"По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме", — сообщила представитель ведомства.

"Аэропортами принимаются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве", — добавила она.

Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет, отметили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу с полуночи пятницы, в московских аэропортах были задержаны десятки авиарейсов.