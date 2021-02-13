"В аэропорту Симферополь в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживается прибытие и отправление четырех воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается после 12:00", — сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до трех часов. Как следует из расписания, всего крымский авиаузел должен принять и отправить в субботу 19 самолетов.

Сильный снегопад начался в Крыму накануне вечером и, по прогнозам синоптиков, продлится еще около суток. Как сообщили журналистам в республиканском гидрометцентре, за ночь в Симферополе выпало около 40% месячной нормы осадков.