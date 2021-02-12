"В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме в сложных погодных условиях. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Аэропорт использует необходимые производственные и человеческие ресурсы для устойчивого обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров в период сложных метеоусловий", — сказала она.

Захаренкова подчеркнула, что сегодня в условиях продолжающего интенсивного снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи.

"Для поддержания аэродромного комплекса в эксплуатационном состоянии задействовано более 200 единиц спецмашин и механизмов; обеспечен неснижаемый запас противогололедных реагентов. Для наземного обслуживания воздушных судов используется более 430 единиц техники, в том числе 40 противообледенительных машин, 71 аэродромный обогреватель воздушных судов",- сообщила представитель аэропорта.